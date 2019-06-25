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KKTC’de çöp eve belediye çalışanlarından müdahale

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2019 22:01 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 15 yıldır evinde çöp biriktiren Alman uyruklu yaşlı kadının evi belediye ekiplerince temizlendi.Girne’nin Esentepe köyünde yaşayan 78 yaşındaki Daisy adlı Alman vatandaşı kadının dispozofi (çöp biriktirme) hastalığı hem kendisi hem de bölge sakinlerini ciddi bir sağlık tehdidi oluşturması üzerine belediye ekipleri eve müdahale etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 15 yıldır evinde çöp biriktiren Alman uyruklu yaşlı kadının evi belediye ekiplerince temizlendi.
Girne’nin Esentepe köyünde yaşayan 78 yaşındaki Daisy adlı Alman vatandaşı kadının dispozofi (çöp biriktirme) hastalığı hem kendisi hem de bölge sakinlerini ciddi bir sağlık tehdidi oluşturması üzerine belediye ekipleri eve müdahale etti. Topladığı atık maddelerle birlikte yaşayan yaşlı kadın belediye ekiplerinin temizleme çalışmalarını da engellemeye çalıştı. Belediyeler Yasası’nın 25. Maddesinde, ‘vatandaşın sağlığını tehdit edeceği durumlarda belediye müdahale eder’ şeklinde ibare yer almasına rağmen, Daisy’nin eve girişi engellemesi nedeniyle, belediye ekipleri bu gün sadece evin bahçesinde temizlik yapmak zorunda kaldı.
Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, 78 yaşındaki Alman vatandaşı Daisy’nin yaşadıklarının bir insanlık dramı olduğuna vurgu yaparak, Alman Konsolosluğunun vatandaşına sahip çıkmasını istedi. Erdoğan, bu durumun bölgedeki vatandaşları ve işyerlerinin sağlık ve hijyen koşullarını olumsuz etkileyen bir boyutta olduğunu kaydetti.

Belediye yılda 2 kez evi temizliyor
Daisy’nin evire belediye olarak yılda 2 kez eve müdahale ettiklerini anlatan Erdoğan, muhtarlık belediye, polis ve çevre sakinlerinin işbirliğinde Daisy’nin yaşam standartlarını normale döndürmeye çalışsalar da bu çabalarının hep sonuçsuz kaldığını belirtti.

Amaç Alman hükümetine durumu duyurmak
Alman yetkililere Esentepe’de bir vatandaşları olduğunu ve son derece çağ dışı şartlarda sağlıksız koşullarda yaşadığını duyurmayı amaçladıklarını dile getiren Erdoğan, Alman Konsolosluğu yetkililerine, KKTC devleti yetkilileri ve sosyal kurumlarına bu olaya el atarak 78 yaşındaki Daisy’ye sağlıklı şartlarda bir yaşam sunulmasına önayak olmak istediklerini kaydetti.
Daisy’nin çöp biriktirme alışkanlığının bölge sakinleri ve işyerlerini olumsuz etkilediğini dile getiren Cemal Erdoğan, bugün evin dışını temizleyeceklerini ardından gerekli prosedürleri yerine getirerek evin içine de en kısa zamanda müdahale edeceklerini kaydetti.

Her gün düzenli olarak, dört bir yandan çöp topluyor
Her gün düzenli olarak dört bir yandan her türlü atık maddeyi toplayarak evine getiren Daisy’nin evinin içi de, bahçesi de çöp dağlarıyla dolu. Evinin bahçesi, içi çöpler ve atık malzemelerle dolu olan Daisy’nin ikametgâhında, çöpler nedeniyle adım atacak tek boş bir alan bile bulunmuyor. Atık malzemeler ve çöplerin oluşturduğu kirlilik, böcekler, insan sağlığını tehdit eder boyuta ulaşmaması için defalarca Esentepe Belediyesi tarafından temizlense de, Daisy’nin kısa sürede, topladıklarıyla evinde ve bahçesinde yeni çöp dağları oluşturmasının önüne geçilmiyor. Yaşlı kadının evinin yılda 2 kez belediye çalışanları tarafından zorla temizlendiği de biliniyor.

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