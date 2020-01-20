KKTC’de Cumhurbaşkanlığı anketi, Başbakan Ersin Tatar önde

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başladı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın ardından Başbakan Ersin Tatar da Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Gezici Araştırma Şirketi de, Nisan ayında yapılacak seçimlerle ilgili olarak anket yaptı. 11-13 Ocak arasında KKTC genelinde, 3 bin 264 kişi ile yapılan ankette; "Seçimleri Başbakan Ersin Tatar kazanacak" ifadelerine yer verildi.

Ankete göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, son dönemde yaptığı ve izlediği politikalar nedeniyle halkın tepkisini çekiyor.

Ankette, Kıbrıs Türk Halkı'nın Türkiye'nin garantörlüğüne yüzde 80 oranında destek verdiği vurgulanıyor. Ada'da bir çözüm modeli olarak da 'iki devletli çözüm' savunuluyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 34,2’si Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ediyor. Halkın yüzde 28,8’i ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini söylüyor. Yüzde 17,4’ü ise Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman’a, yüzde 8,3'ü de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a oy vermek istediğini belirtiyor.