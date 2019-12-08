KKTC’de denize düşerek boğulan gencin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde denize düşüp boğulan gencin ölümüyle ilgili yakın arkadaşı, cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Kahramanmaraş’tan tatil için geldiği Girne’deki Antik Liman’da denize düşüp boğularak hayatını kaybeden Halil Karakız’ın otopsi sonuçları açıklandı. Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi raporunun açıklanmasının ardından olay anında yanında olan arkadaşı 20 yaşındaki Arif Gökçek cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Adam öldürme şüphesiyle tutuklanan zanlı, Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Tahkikat sorumlusu Hasan Gökyay mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlı Arif Gökçek’in Girne Antik Liman Mendirek bölgesinde, Halil Karakız’ın denizde kaybolmasının ardından polise verdiği ifadede, Karakız’la birlikte mendirekte içki içtikleri sırada, Karakız’ın kendisini denize bıraktığını söylediğini aktardı. Otopsi yapıldığını dile getiren tahkikat sorumlusu, otopside, Karakız’ın ölümünün, başına sert cisimle vurulmadan oluşan, yaygın beyin kanamasından kaynaklandığının belirlendiğini anlattı.

Otopsinin ardından, adli şubeye sevk edilen zanlı Arif Gökçek’in, burada gönüllü ifade vererek, adam öldürme suçunu kabul ettiğini dile getiren tahkikat sorumlusu, meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını alınacak ifadeler, aranan emareler ve incelenecek kamera kayıtları bulunduğunu, zanlının serbest kalması halinde bunlara etki edebileceğini belirterek zanlı Arif Gökçek aleyhine 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkemede kendisine söz verilen zanlı Gökçek de, maktulün 10 yıllık arkadaşı olduğunu, daha önce de intihara teşebbüs ettiğini, ailesiyle sorunları olduğunu ileri sürdü. Olay günü, içki alarak Kordonboyu’na gittiklerini, orada son intihara teşebbüs ettiğinde, babasının olay yerine gelmediğini anlatarak ağladığını, içkilerini bitirdikten sonra yeniden içki aldıklarını, sonra da arkadaşının ’kendine iyi bak arkamdan gelme’ diyerek suya atladığını, kendisinin de yüzme bilmemesine rağmen suya atlayarak onu kurtarmaya çalıştığını, gözü ve yüzündeki izlerin de kayalıklara çarpmaktan kaynaklandığını ve hiçbir suçu olmadığını iddia etti. Zanlı, polisin maktulle mendirekte birbirlerine vurduklarını gösteren kamera kayıtları olduğunu söylediğini ancak bu kamera görüntülerini görmediğini kaydetti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Murat Soytaç da, meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını, zanlının gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesi ve zanlının Girne Doktor Akçiçek Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi emrini verdi.

Girne’de 5 Aralık’ta denize düştükten sonra dalgalara kapılıp kaybolan 25 yaşındaki Karakız’ın cansız bedenine özel harekata bağlı dalgıçlar 30 saat sonra ulaşmıştı.

