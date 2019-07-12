KKTC'de denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğuldu, küçük çocukları tedaviye alındı

Olay, saat 18.30 sıralarında, Büyükkonuk Belediyesi'ne bağlı Kaplıca ile Yedikonuk arasında bulunan Tulumba bölgesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sahile giden Merve Katırcı (18), denize girdi. Merve Katırcı iddiaya göre, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kızlarının akıntıyla birlikte açığa sürüklendiğini gören baba Ramazan (40), anne Filiz (40) ve kardeşleri Mert (17) ile Barış Katırcı (12) da suya atladı. Anne ve baba ile birlikte 2 çocukları açığa sürülenerek gözden kaybolurken, tatilçiler ise akıntıyla sürüklenen Barış Katırcı'ya ulaşarak kurtarmayı başardı. Barış Katırcı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ANNE, BABA VE 2 ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında Ramazan, Filiz ve Merve Katırcı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Boğulan 3 kişi kıyıya çıkartılırken, Mert Katırcı'yı arama çalışmaları devam etti. Mert Katırcı'nın cesedi ise saat 22.30 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu.

'BARIŞ'A SAHİP ÇIKMAK VİCDANİ BİR SORUMLULUKTUR'

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olayla ilgili açıklama yaptı. Akıncı'nın açıklamalarında şunlar kaydedildi:

"Anne, baba, iki kardeş bugün denizde dalgalara kapılarak can verdi. Aynı aileden geriye bir tek 12 yaşında bir çocuk kaldı. Bu tarifi imkansız büyük acıyı yüreğimizde hissederek kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan çocuğa devlet olarak sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluğumuz olduğunu da ifade etmek istiyorum."

Başbakan Ersin Tatar ise, "Aynı aileden 4 kardeşimizin denizde boğularak ölmelerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine, sevenlerine ve Halkımıza başsağlığı diliyorum. Hepimizi acıya boğan bu olay vesilesiyle vatandaşlarımızı denize girerken dikkatli davranmaya ve uyarılara kulak vermeye davet ediyorum" dedi.