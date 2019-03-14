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KKTC’de döviz bürosu sahibi silahlı soygunda öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

KKTC’de bir döviz bürosu sahibi, silahlı soygunda vurularak hayatını kaybetti.KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da döviz bürosu sahibi Gökhan Naim, iş yerinden evine giderken soyguncuların silahlı saldırısına uğradı.

KKTC’de bir döviz bürosu sahibi, silahlı soygunda vurularak hayatını kaybetti.
KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da döviz bürosu sahibi Gökhan Naim, iş yerinden evine giderken soyguncuların silahlı saldırısına uğradı. Naim, üzerinde bulunan 112 bin sterlin, 170 bin euro ve 800 TL nakit paranın çalındığı olayda silahla vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda kullanılan silah eve yakın bir bölgede bulunurken, silahlı soygunda kullanılan araç ise Lefkoşa Yenikent bölgesindeki bir sokakta terk edilmiş vaziyette bulundu.
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman da hastaneye giderek, Gökhan Naim’in yakınlarından bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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