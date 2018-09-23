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KKTC'de erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 00:54 | Son Güncelleme

Yetkililer, cesedin 18 Temmuz'da düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu kayıp olan bir kişiye ait olabileceği üzerinde duruyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir erkek cesedi bulundu.

KKTC Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, başkent Lefkoşa'ya bağlı Çayırova köyüne yakın sahil kenarında bir erkek cesedinin bulunduğu bildirdi.

Cesedin kimliğini belirleme çalışmaları devam ederken, yetkililer cesedin 18 Temmuz'da düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu kayıp olan bir kişiye ait olabileceği üzerinde durulduğunu belirtiliyor.

Öte yandan, ceset üzerinde adli tıp uzmanı tarafından olay yerinde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine, delici kesici alet yaralanması veya ateşli silah yaralanmasına rastlanmadığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

18 Temmuz'da KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni kurtarmış, 19 göçmenin cansız bedenine ulaşmıştı.

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