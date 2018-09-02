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KKTC’de gazeteler 5 TL oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:21 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) döviz kurundaki artış nedeniyle bazı gazeteler, 3 TL olan fiyatlarını 5 TL'ye çıkardı.

KKTC’de gazeteler 5 TL oldu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) döviz kurundaki artış nedeniyle bazı gazeteler, 3 TL olan fiyatlarını 5 TL'ye çıkardı.
​KKTC günlük olarak yayınlanan 17 gazeteden 12'si, döviz kurundaki artış nedeniyle fiyat artırımına gitti. Halkın Sesi, Güneş, Radikal, Haberal Kıbrıslı, Yeniden Nacak, Afrika, Detay, Hakikat, Haberatör, Kıbrıs Manşet ve Gerçek Volkan gazeteleri yarından itibaren 5 TL'den satılacak. Diğer gazetelerin de hafta içinde fiyat artırımına gideceği öğrenildi.

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