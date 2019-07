Römorkör, Türk Bayrağıyla hayırlı görevler ifa edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Gemi Kurtaran” römorkörünün KKTC Kıyı Emniyetinde görevlendirilmesi töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, seyir emniyetini artırma ve denizleri her türlü olumsuzluktan korumaya yönelik her türlü kapasitesi bulunan römorkörün, Türk Bayrağıyla hayırlı görevler ifa edeceğine dair inancını belirtti. Fuat Oktay, sivil denizciliğin, Türkiye’nin karasuları ve uluslararası sularda, arama kurtarma ve deniz kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetlerini ayırım göstermeksizin yerine getirdiğini dile getirdi. Oktay, sivil denizcilik dışında Türk Deniz Kuvvetlerinin de Akdeniz Kalkanı gibi Doğu Akdeniz’de, deniz güvenliğinin sağlanması ve uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerin korunması çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Bölgede yaşanan gelişmeler ve deniz yetki alanlarında son dönemde hızla değişen güvenlik dengeleri, deniz kuvvetlerinin caydırıcılık gücünün daha da ileriye taşınmasını gerekli kıldığını kaydeden Fuat Oktay, “Milli maksatlarla Doğu Akdeniz’de bulunan araştırma gemilerine ve sondaj platformlarına her türlü koruma destek ve refakat faaliyetlerini çelikten irademizle sürdürmekteyiz.” diye konuştu.

Türk denizcilerinin, Ege ve Doğu Akdeniz’de, Türkiye ve KKTC’nin haklarının güvencesi, uluslararası ve garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında barış ve güvenliğinin de teminatı olduğunu ifade eden Oktay, “Türkiye olarak her zaman Doğu Akdeniz’in bir barış denizi haline gelmesini, bunun için de doğal kaynakların adil bir şekilde çıkartılması ve paylaşılması gerektiğini her zaman savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, Antalya Körfeziyle sınırlamaya niyetlenenler bilmelidir ki, kıta sahanlığımızda arama ve çıkama faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemiz hem kendi hakları hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde korumaya devam edecektir” dedi.