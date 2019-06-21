KKTC’de gözaltına alınan polis tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlediği operasyon ile gözaltına alınan polis memuru hakim karşısına çıktı. Mahkeme polis memuruna 3 gün tutukluluk emri verdi.

Girne’de Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlediği operasyon ile evinde çok sayıda yasadışı madde bulundurduğu ortaya çıkan Z.D. isimli polis memuru ile operasyon kapsamında farklı yerlerde gözaltına alınan 2 kişi Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi gözaltına alınan zanlılar hakkında tahkikatın salimen sürdürülebilmesine olanak sağlamak amacıyla 3’er gün tutukluluk emri verdi.

Polis memurunun evine geçtiğimiz günlerde düzenlenen baskında 3 çeşitli çapta ve markalarda tabanca çok sayıda mermi, patlayıcı madde, tarihi sikke, altın arama detektörü, uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

