HABER

KKTC’de gözaltına alınan polis tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 20:04 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlediği operasyon ile gözaltına alınan polis memuru hakim karşısına çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlediği operasyon ile gözaltına alınan polis memuru hakim karşısına çıktı. Mahkeme polis memuruna 3 gün tutukluluk emri verdi.

Girne’de Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlediği operasyon ile evinde çok sayıda yasadışı madde bulundurduğu ortaya çıkan Z.D. isimli polis memuru ile operasyon kapsamında farklı yerlerde gözaltına alınan 2 kişi Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi gözaltına alınan zanlılar hakkında tahkikatın salimen sürdürülebilmesine olanak sağlamak amacıyla 3’er gün tutukluluk emri verdi.

Polis memurunun evine geçtiğimiz günlerde düzenlenen baskında 3 çeşitli çapta ve markalarda tabanca çok sayıda mermi, patlayıcı madde, tarihi sikke, altın arama detektörü, uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Viyadükten atlayan genç ağır yaralandıViyadükten atlayan genç ağır yaralandı
Göçmen olarak gelip, organizatör oldularGöçmen olarak gelip, organizatör oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Kocaeli-Sakarya karayolu trafiğe kapandı

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.