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KKTC'de "Hamsi Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 17:14 | Son Güncelleme

Etkinlikte, Karadeniz’den getirilen 2 ton hamsi ikram edildi

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Karadeniz Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali'nin 11'incisi Girne'de yapıldı.

Girne Belediyesi pazar alanındaki festivale, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, bazı milletvekilleri, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, Karadeniz’den 2 ton hamsi getirildi. Festivalde hamsiden yapılan yemekler ikram edildi ve Karadeniz şarkıları eşliğinde horon oynandı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür kültürel faaliyetlerin KKTC için çok önemli olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde her grubun kültürünü yaşadıklarını söyledi.

Festivalin organizatörlerinden Baki Aygün de festivale her yıl katılımın artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu kültürü hem buranın yerlisi olan insanlarla hem de Ada'ya 1974 ve daha sonra göç etmiş insanlarla paylaşmak, hamsiyi Karadeniz'den getirip pişirmek bizim içim memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hamsi Festivali KKTC UBP Genel Başkanı Ersin Tatar

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