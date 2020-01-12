KKTC’de Hamsi Festivali coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karadeniz Kültür Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’nin 12.si İskele ilçesinde gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karadeniz Kültür Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği Hamsi Feslivali’nin 12.si İskele ilçesinde gerçekleştirilirken, Karadeniz’den özel olarak getirilen 5 ton hamsi balığı pişirilerek halka ikram edildi. Festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşmalar eşliğinde devam etti.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, yıllar önce 200 kilo ile başlayan Hamsi Festivalinin bugün 5 ton hamsi ile oldukça coşkulu bir şekilde devam ettiğini ifade ederken, derneğe üye olmak için Karadenizli olmanın şart olmadığını vurguladı. Kuzeyin Yıldızları Girne Horon Ekibi’nin gösterisinin ardından, konuşma yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, hamsi festivalinin özelde İskele genelde ise ülke halkının kaynaşmasına, katkı sağladığını ifade ederek birlik ve beraberliğin önemine değindi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise 1974 sonrası Trabzon’dan KKTC’ye gelen vatandaşların buraya çok güzel bir şekilde adapte olduklarını ancak kendi kültürlerini de unutmadıklarını vurgulayarak, Ada’ya Kıbrıs gazileri ile birlikte geldiklerini belirtti. Zorluoğlu, Ada’dan Trabzon’a direkt uçuş olması için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da mutluluk ve kardeşliği yaşatan Karadeniz Kültür Derneği’ne teşekkür ederek, Ada’ya gelen Kıbrıs gazileriyle birlikte şehitlikleri ziyaret ederek duygusal anlar yaşadıklarını ifade etti.

Hamsi festivali Akçabat Folklor gösterisi ile devam ederken, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Karadenizliler bu ülkenin çimentosudur tıpkı Türkiye’de olduğu gibi” diyerek, Karadeniz’i anlatan bir şiir okuyarak konuşmasını sürdürdü. Arıklı, Karadenizlilerin birlik ve beraberliklerini çok güzel bir şekilde muhafaza ederek koruduklarını kaydetti. Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin de çok kültürlülüğün ülkenin zenginliği olduğunu vurgulayarak, etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Karadenizlilerin her yıl kültürlerini yaşatmaya çalışarak söz konusu etkinliği düzenlediklerini ve etkinliğin kültürlerin buluşmasına da vesile olduğunu kaydederek, “Hepimiz Türk milletinin fertleriyiz” ifadelerini kullandı. Eroğlu konuşmasında, ülkede çeşitli kültürlerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığını ve yaşatıldığını belirtti ve bunu yıkmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar da 1974’te Mehmetçiğin adaya ayak basması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yolunun açıldığını kaydederek, “Kıbrıs Türkü bu topraklarda var oluş mücadelesinde hedeflediği noktayı en iyi şekilde kucaklamış ve 1974 sonrasında aramıza katılan Türkiye’nin çeşitli yerlerinden insanlarımızla burada kültürlerimizin zenginleştiği görüyoruz” dedi.

1974 yılından sonra Karadeniz ile Akdeniz’in bu değerli coğrafyada buluştuğunu söyleyen Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin son dönemlerde yaptığı hamleler ile Doğu Akdeniz’deki hakimiyetin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Başbakan Tatar, “Çünkü bütün bu zenginliklerin paylaşımında hep birlikte bu mücadele Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği bakımından fevkalade önemli bir pozisyon” diyerek, kültürel zenginliklerin, birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı festivali düzenleyenlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından etkinlik Tanju Çelik ve Onur Atmaca konseri eşliğinde horon tepilmesi ile devam etti. Hamsi Festivalinde, 5 ton hamsi ikramı ile çeşitli hediyelerin dağıtılırken, festivale katılanlar soğuk havaya rağmen hamsi almak için uzun kuyruklar oluşturdular.

Etkinlikte aynı zamanda, tüm geliri şiddet mağdurları kadınlar ve çocukların yararına bağışlanmak üzere kahve satışı gerçekleştirildi.

