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KKTC'de Hayvan Üreticileri Rum sınırına yürüdü, polisle çatıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hayvan Üreticileri Birliği üyeleri, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek amacıyla 3 gün önce başlattığı eylemi sürdürüyor.

KKTC'de Hayvan Üreticileri Rum sınırına yürüdü, polisle çatıştı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hayvan Üreticileri Birliği üyeleri, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek amacıyla 3 gün önce başlattığı eylemi sürdürüyor. Daha önce Tarım Bakanlığı'nın binasına traktörlerle girmeye çalışıp kapıları kıran eylemciler, sorunlarına çözüm bulamadıklarını iddia edip bu kez de Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçmeye çalıştı. Biber gazıyla müdahalede bulunan polis ile eylemciler arasında olaylar çıktı.
KKTC'de Hayvan Üreticileri Birliği üyeleri, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek için önceki gün Lefkoşa'daTarım Bakanlığı önünde eylem başlattı. Katırlarla ve traktörlerle bakanlık binası önüne gelen eylemciler, sık sık 'İstifa' sloganları attı. Zaman zaman gerilimin yaşandığı olaylarda, önceki gün eylemciler, bakanlık binasına girdi, kapının camlarını kırdı. ​Tarım Bakanı Erkut Şahali ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüşen eylemciler, zamların geri çekilmesini istedi, ancak sonuç alınamadı. Dün de eylemcilerden biri traktörle Tarım Bakanlığı binasına girmeye çalıştı.
EYLEM BUGÜN DE DEVAM ETTİ
Hayvan üreticileri, bugün de eylemlerini sürdürdü. Bakanlık binası önünde toplanan kalabalık, sorunlarına çareyi Güney'de arayacaklarını söyleyerek Ledra Palas Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti. 'Güney'e güneye' sloganları atan eylemciler sınıra yakın bir yerde çevik kuvvet polisleri tarafından durduruldu. Polis, dağılması istenen grup direnince biber gazı ile müdahale etti.
Eylemciler, müdahalenin ardından yeniden bir araya gelip, bu kez de Cumhurbaşkanlığı'na yürümek istedi. Ancak polis, bu yürüyüşe de izin vermedi. 'Açız, ölmeye geldik' sloganları atan eylemciler ile polis arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandı.
Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, sorunlarımıza Kuzey Kıbrıs'ta çare bulamadıklarını, bu nedenle güneye yürümeye karar verdiklerini söyledi. Arpa ve yeme yapılan zamların geri alınmasını isteyen Naimoğulları, eylemlerinin devam edeceğini söyledi, "Anavatan Türkiye'deki yetkililere sesleniyorum. Bizi bu durumdan kurtarın" dedi.
Üreticilerden Erdan Karabina, sorunlarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne sürüp, Rum tarafında geçmek istediklerini söyledi.
Hayvan üreticilerinin eyleminin devam ettiği belirtildi.

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KKTC'de Hayvan Üreticileri Rum sınırına yürüdü, polisle çatıştıKKTC'de Hayvan Üreticileri Rum sınırına yürüdü, polisle çatıştıKKTC'de Hayvan Üreticileri Rum sınırına yürüdü, polisle çatıştıKKTC'de Hayvan Üreticileri Rum sınırına yürüdü, polisle çatıştı

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