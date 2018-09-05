KKTC’de hayvan üreticileri, zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hayvan Üreticileri Birliği üyeleri, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek amacıyla Tarım Bakanlığı önünde eylem yaptı. Sloganlar atıp, bakanlık binasına girmeye çalışan eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Bakan Erkut Şahali ile yaptıkları konuşmadan tatmin olmayan eylemciler, bu kez de Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.
Hayvan Üreticileri Birliği üyeleri, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek için Lefkoşa'da KKTC Tarım Bakanlığı önünde bir araya geldi. Katırlarla ve traktörlerle gelen eylemciler, 'Bakan istifa' ve 'Açız' sloganları attı, bir süre sonra da kalabalık, bakanlık binasına yürüdü.
Bina girişinde eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Eylemciler, taşla, binanın bazı camlarını kırdı.
Tarım Bakanı Erkut Şahali, eylemcilerle görüşmek için dışarı çıktı. Bakan Şahali, eylemcilerle yaptığı konuşmada, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle ülkenin ekonomik kriz yaşandığını belirterek, yaptıkları eylemde haklı olduklarını söylerdi. Şahali, “Bu devlet, dayanabileceği yere kadar dayandı. Arpanın fiyatını değiştiremedik” dedi. Hep birlikte ekonomik çıkmazdan kurtulacaklarını kaydeden Şahali, “Biz elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.
Bakanla yaptıkları konuşmadan tatmin olmadıklarını söyleyen eylemciler, istifa sloganrları eşliğinde Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.
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