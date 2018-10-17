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KKTC'de hortum hasara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 23:55 | Son Güncelleme

KKTC'de hortum hasara neden oldu

GAZİMAĞUSA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde oluşan hortum hasara neden oldu.

Gazimağusa'nın Tatlısu bölgesinde etkili olan yağışın ardından oluşan hortum, birkaç dakika sürdü.

Bölge sakinleri arasında endişeye neden olan hortum, bazı kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Hortumun bölgedeki bazı seralarda büyük çapta hasara neden olduğu öğrenildi.

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hortum KKTC

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