HABER

KKTC’de hükümet dağlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 22:24 | Son Güncelleme

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın istifası üzerine, hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekildiklerini açıkladı.KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Rauf Denktaş Üniversitesi arazisi ile ilgili ihale usulüne uygun olmadığının ortaya çıkması üzerine, hükümetin koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekildiğini duyurdu.

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın istifası üzerine, hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekildiklerini açıkladı.
KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Rauf Denktaş Üniversitesi arazisi ile ilgili ihale usulüne uygun olmadığının ortaya çıkması üzerine, hükümetin koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekildiğini duyurdu. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, gelinen noktanın sineye çekilemeyeceğini ifade ederek Halkın Partisi’nin hükümetten çekildiğini açıkladı.
Özersay, oylamada 55’e karşı 4 oyla koalisyona devam etmeme kararı aldıklarını açıkladı. Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın istifasının normalmiş gibi gösterilmesini kabul etmediklerini 4 koalisyonun bittiğini belirtti.
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, yarın Parti Meclisini toplayacaklarını duyurdu. Başbakan Erhürman, Merkez Yürütme Kurulu ile bir değerlendirme yaptıklarını ifade ederken Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bakanlıktan istifasının Başbakanlığa ulaştığını belirtti.
KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman’ın Başbakanlığındaki (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluşan dört partili koalisyon hükümeti Ocak 2018 de kurulmuştu.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Süleyman Soylu'dan YSK açıklamasıSüleyman Soylu'dan YSK açıklaması
Soylu: Ben hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedimSoylu: Ben hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim

En Çok Okunan Haberler

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

YSK: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez

YSK: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan YSK açıklaması

Süleyman Soylu'dan YSK açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'nin İstanbul önergesi reddedildi

'YSK'nın İstanbul kararı araştırılsın' önergesi reddedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

AK Partili Mehmet Muş: Kanun teklifini TBMM'ye sunduk

AK Partili Mehmet Muş: Kanun teklifini TBMM'ye sunduk

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.