KKTC’de hükümet dağlıyor

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın istifası üzerine, hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekildiklerini açıkladı.

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Rauf Denktaş Üniversitesi arazisi ile ilgili ihale usulüne uygun olmadığının ortaya çıkması üzerine, hükümetin koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekildiğini duyurdu. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, gelinen noktanın sineye çekilemeyeceğini ifade ederek Halkın Partisi’nin hükümetten çekildiğini açıkladı.

Özersay, oylamada 55’e karşı 4 oyla koalisyona devam etmeme kararı aldıklarını açıkladı. Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın istifasının normalmiş gibi gösterilmesini kabul etmediklerini 4 koalisyonun bittiğini belirtti.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, yarın Parti Meclisini toplayacaklarını duyurdu. Başbakan Erhürman, Merkez Yürütme Kurulu ile bir değerlendirme yaptıklarını ifade ederken Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bakanlıktan istifasının Başbakanlığa ulaştığını belirtti.

KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman’ın Başbakanlığındaki (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluşan dört partili koalisyon hükümeti Ocak 2018 de kurulmuştu.



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