KKTC’de Hükümet İstifa Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, koalisyon hükümetinin istifasını açıkladı ve hükümet adına istifayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğunu bildirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Saner, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile kurdukları koalisyon hükümetini artık sürdüremeyeceklerini kaydetti. Saner, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a istifasını sunduktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “koalisyon hükümetini oluşturan partiler içerisinde hükümete destek verilmesi noktasında sıkıntılar olmasını” istifaya gerekçe olarak gösterdi. Saner, “Hükümetin daha fazla sürdürülebilir olmadığını gözlemlediğimden az önce istifamı sundum. En erken zamanda erken seçime gidilmesi gerekiyor. UBP, tüm milletvekilleriyle Mecliste yer alırken, gerek DP’nin kendi içerisindeki milletvekillerini sağlayamaması gerek YDP’nin kendi içinde yaşamış olduğu bir kurultay sonucu partideki bir milletvekilinin de istifa etmesiyle, bugün itibarıyla Mecliste çoğunluğumuz da bulunmadığından, yani 26 sayımız olmadığından görevi Sayın Cumhurbaşkanı’na iade etmiş bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgını koşullarında azınlık hükümeti kurarak KKTC’nin sağlık hizmetlerinde aksaklık olmaması için de çaba gösterdiklerini anlatan Saner, bu aşamadan sonra UBP olarak erken seçime de hazır olduklarını söyledi.

Saner’in hükümetin istifasını sunması sonrasında, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve koalisyon hükümetindeki Başbakan Yardımcılığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini yürüten Erhan Arıklı, “Şimdi sürecin Anayasaya uygun olarak işlemesini bekliyoruz. Mesela muhalefetin aylardan beri üzerinde durduğu geniş tabanlı bir seçim hükümeti kurma becerisini gösterip göstermeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Bize göre 60 gün içerisinde geniş tabanlı bir hükümet kurulursa ne ala. Kurulamazsa Aralık sonu erken seçim yapılmalıdır” açıklaması yaptı.

Adada muhalefet ne diyor?

Muhalefet partisi Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin eleştirerek, “Zaten görevde kaldıkları her gün toplumun, ülkenin geleceğinden çalmaktaydılar. Şimdi yeni bir süreç başlıyor. Toplum yaşanan tüm bu süreci baştan sona değerlendirmeli. Bu saatten sonra derhal seçime gidilmelidir” açıklaması yaptı.

Bir başka muhalefet partisi konumundaki Halkın Partisi Genel Başkanı (Eski Dışişleri Bakanı) Kudret Özersay da, “Memlekete zerre faydası dokunmayan bu mefta yamalı bohça hükümet şimdi defnediliyor. Halkın, memleketin gözü aydın. Bu memleket sahipsiz değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet ne zaman kurulmuştu?

KKTC’de UBP-DP-YDP koalisyon hükümet protokolü, 8 Aralık 2020 tarihinde UBP Genel Başkan Vekili Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde imzalanmıştı. Bakanlar Kurulu’nun ise 9 Aralık 2020 Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanmasıyla hükümet resmen göreve başlamıştı.

