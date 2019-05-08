KKTC'de hükümet krizi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), koalisyon ortağı Halkın Partisi (HP) hükümetten çekilme kararı aldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, HP’nin hükümetten çekilme kararı aldığını açıkladı.

Özersay, yaklaşık 3,5 saat süren Halkın Partisi Parti Meclisi toplantısının ardından, basının karşısına parti meclis üyeleriyle birlikte çıktı.

Kudret Özersay, Parti Meclisinde yapılan oylamada 4 hayır oyuna karşı, 55 evet oyu ile hükümetten çekilme kararı aldıklarını belirtti.

Özersay, "Muhalefette mi kalacağız, hükümet görüşmesi mi yapacağız, buna parti meclisi karar verecek." dedi.

Basın toplantısında 15 aylık hükümetle ilgili değerlendirme yapan Özersay, hükümetten çekilme sebepleri arasında Maliye Bakanlığı'nın arazi kiralamalarını ve "güven bunalımını" gösterdi.

"HP olarak her ne isterse olsun, her ne pahasına olursa olsun hükümette olalım ya da kalalım görüşünde olmadık." diyen Özersay, gelinen noktanın HP açısından sineye çekilebilecek bir nokta olmadığını ifade etti.