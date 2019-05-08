KKTC'de hükümet krizi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğine dair mektubunun kendisine ulaştığını, konuyu bugün Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) değerlendirdiklerini, yarın da parti meclislerinin toplanacağını bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Tufan Erhürman, CTP MYK toplantısının ardından BRT canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Sayın Serdar Denktaş, istifa ettiğine dair mektubu bana iletti." dedi ve Denktaş’ın istifasının ardından da üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Denktaş’ın basın toplantısı yapacağını söylediğini, dolayısıyla kendisinin bu konuda daha fazla bir şey söylemesine gerek olmadığını vurgulayan Erhürman, "Maliye Bakanı Sayın Denktaş’ın istifası Başbakanlık’a ulaşmıştır. Bu basına da yansıdığı için rahatlıkla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Gelişmeleri CTP MYK’da değerlendirdiklerini, yarın da parti meclisinin toplanacağını aktaran Başbakan Erhürman, "Hep birlikte yolumuzu çizeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Hükümetin diğer ortaklarını istifa konusunda bilgilendirdiğini belirten Erhürman, bu akşam ki gelişmelere göre, yarın bir araya gelmeleri ihtimali olabileceğini ancak henüz programlanmış bir görüşmelerinin bulunmadığını ifade etti.

