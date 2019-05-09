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KKTC'de hükümet krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:18 | Son Güncelleme

İstifa eden Başbakan Tufan Erhürman, yeni hükümetin kurulması için görevin mecliste en fazla milletvekiline sahip UBP'nin lideri Ersin Tatar'a verilmesi gerektiğini ifade etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin istifasını sunmasının ardından yeni hükümeti kurma görevinin mecliste en fazla milletvekiline sahip Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'a verilmesi gerektiğini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Başbakan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmasından sonra basına açıklamalarda bulundu.

Görüşmede yeni görevlendirmenin Cumhurbaşkanı Akıncı'nın partilerle görüşmesinin ardından yapılacağını anladığını belirten Erhürman, ancak görevin zaman geçirilmeden Cumhuriyet Meclisinde en çok sandalyeye sahip UBP'nin lideri Tatar'a verilmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

- "Ülkenin istikrarlı hükümete ihtiyacı var"

Ülkenin ciddi ekonomik sıkıntılar içinden geçtiğini, bu nedenle yönetimde istikrara ihtiyaç olduğunu, kendi hükümetleri döneminde ne yazık ki istikrarın yakalanamadığını ifade eden Erhürman, "Ülkede istikrarlı bir hükümete ihtiyaç var." dedi.

Erhürman, 15 aylık görev süresince birlikte çalıştığı herkese ve Kıbrıs Türk halkına teşekkür ederek, bu dönemde zorlu bir görev üstlendiklerini, büyük çaba harcadıklarını dile getirdi.

Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, dün bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Denktaş'ın istifasının ardından Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Halkın Partisinin (HP) hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman, gelişmeler üzerine yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla hükümetin istifasını bugün Akıncı'ya sundu. İstifayı kabul eden Akıncı, Erhürman'dan teamüller gereği yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istedi.

- 4'lü koalisyon 16 Şubat'ta göreve başlamıştı

KKTC'de 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman’ın Başbakanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan CTP-HP-Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden oluşan koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat’ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı. Oylamada, hükümet için 27 kabul, 22 ret oyu kullanılmış, 1 kişi de oylamaya katılmamıştı.

Toplam 460 gün görev yapan 4’lü koalisyon hükümeti şu isimlerden oluşuyordu:

"Başbakan Tufan Erhürman (CTP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP), Maliye Bakanı Serdar Denktaş (DP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP), Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)."

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Mecliste, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) 12, Halkın Partisinin (HP) 9, Demokrat Partinin (DP) 3, Toplumcu Demokrasi Partisinin (TDP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) 2 milletvekili bulunuyor.

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