KKTC’de hükümet kurma görevi Ersin Tatar’a verildi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’a verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar’ı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. Akıncı, Dörtlü koalisyon hükumetinin Başbakanı Tufan Erhürman’ın istifa etmesinin ardından Tatar’i hükümeti oluşturmakla görevlendirdi. Tatar’ın anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı açıklamada siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin neticesinde hükumet kurma görevini, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde oy çoğunluğu olan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar’ın üstlenmesi kanaatine vardığını söyledi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada parti Meclisini ve millet vekillerini bu akşam toplayacağını ve hafta sonuna kadar bu süreci en iyi şekilde yönetmek istediklerini belirterek hükumet boşluğunun en erken zamanda çözmek istediklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ocak 2018’de yapılan milletvekilliği erken genel seçimlerinde Cumhuriyet Meclisi’ne 6 parti temsil hakkı kazanmıştı. Seçimlerde Ulusal Birlik Partisi (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, Halkın Partisi (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, Demokrasi Partisi (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekili meclise girmeye hak kazanmıştı.



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