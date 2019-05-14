HABER

KKTC’de hükümet kurma görevi Ersin Tatar’a verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 13:20 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’a verdi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar’ı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’a verdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar’ı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. Akıncı, Dörtlü koalisyon hükumetinin Başbakanı Tufan Erhürman’ın istifa etmesinin ardından Tatar’i hükümeti oluşturmakla görevlendirdi. Tatar’ın anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı açıklamada siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin neticesinde hükumet kurma görevini, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde oy çoğunluğu olan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar’ın üstlenmesi kanaatine vardığını söyledi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada parti Meclisini ve millet vekillerini bu akşam toplayacağını ve hafta sonuna kadar bu süreci en iyi şekilde yönetmek istediklerini belirterek hükumet boşluğunun en erken zamanda çözmek istediklerini söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ocak 2018’de yapılan milletvekilliği erken genel seçimlerinde Cumhuriyet Meclisi’ne 6 parti temsil hakkı kazanmıştı. Seçimlerde Ulusal Birlik Partisi (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, Halkın Partisi (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, Demokrasi Partisi (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekili meclise girmeye hak kazanmıştı.

PARTNERHastane çıkışında görüntülendiler Hastane çıkışında görüntülendiler
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştüBakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
Meral Akşener: Erdoğan tek seçmen olmaya çalışıyor!Meral Akşener: Erdoğan tek seçmen olmaya çalışıyor!

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

Ünlü oyuncunun evinde intihar etti!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Meral Akşener: Erdoğan tek seçmen olmaya çalışıyor!

Meral Akşener: Erdoğan tek seçmen olmaya çalışıyor!

Son dakika: 'Her şey çok güzel olacak' pankartı yasaklandı mı? Bakan Soylu açıkladı

Her şey çok güzel olacak pankartı yasaklandı mı? Soylu açıkladı

Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Mustafa Yeneroğlu'ndan istifa iddialarına yanıt

Kulis: Davutoğlu yeni partinin duyurusunu Diyarbakır'da yapacak

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart seçimi açıklaması: Çok ciddi yolsuzluklar yapıldı

Erdoğan'dan 31 Mart seçimi açıklaması: Çok ciddi yolsuzluklar yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.