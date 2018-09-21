KKTC'de hükümet protesto edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) muhalefet partilerinden Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG), hükümetin elektrik, akaryakıt ve gıda ürünlerine yaptığı zamları protesto etti.

Maliye Bakanlığı önünde toplanan bir grup TKP-YG üyesi, hükümetten ülkede vergi, kamu ve hukuk reformu, asgari ücret, hayat pahalılığı, devlette tasarruf gibi konulara önem vermesini istedi.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, burada yaptığı konuşmada, "halkın alım gücünün her geçen gün düştüğünü ve zamlarla susturulduğunu" belirterek, "Susmayacağız ve birlikte ayağa kalkacağız." dedi.

Çakıcı, ülkede dar gelirlilerin zamlarla bitirildiğini iddia ederek, ülkenin her yerinde eylem yapıp "zamlara, vicdansızlıklara karşı direneceklerini" söyledi.

Hükümetin ülkede gerekli vergi indirimleri ve tedbirleri alıp, açılım yapması gerektiğini savunan Çakıcı, eylemlerine devam edeceklerini dile getirdi.

KKTC'de 7 Ocak'ta yapılan erken seçimin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın başbakanlığında CTP, Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluşan dört partili yeni koalisyon hükümeti kurulmuştu.

