KKTC’de ilk iftar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ramazan ayının ilk iftarı Girne’deki Hz. Ebubekir Camii’nde yapıldı.

KKTC’nin turizm kenti Girne’de KKTC Kızılay Derneği tarafından her yıl düzenlenen iftar programına bu yıl ilgi yoğun oldu. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin katkıları ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı önderliğinde Girne’nin en büyük camisi olan Hz. Ebubekir Camii yanında kurulan iftar masalarında Müslümanlar orucunu açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği Girne Şube Başkanı Seval Kodak yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Kızılay Derneği olarak Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğinin katkıları ile bu yıl da iftar yemeğini veriyoruz. Bugün Ramazan’ın ilk günü, yoğun bir kalabalık var. Bu sene bir ay boyunca 600 kişiye hizmet edeceğiz. Halkımızı iftar yemeğine davet ediyoruz” dedi.

