KKTC’de ilk kalp nakli başarılıyla yapıldı

KKTC’de ilk kalp nakli başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bağışçıdan alınan kalp, 49 yaşındaki hastayı hayata döndürdü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kalp nakli gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen bağışçıdan alınan kalp, 49 yaşındaki Veli Çelik’i hayata döndürdü. KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim, Antalya Üniversite Hastanesi işbirliğinde Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleşen 6 saatlik ameliyatın başarılı geçtiğini, hastanın durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Operasyonu, Kalp Damar Cerrahisi uzmanları Dr. Hasan Birtan, Dr. Ozan Emiroğlu ile Türkiye Antalya Tıp Üniversitesinden gelen Prof. Dr. Ömer Beyazıt başkanlığındaki bir ekip gerçekleştirdi. Nakille ilgili bugün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Binası’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan’ın yanı sıra ameliyatı gerçekleştiren ekip katıldı.

"Çok anlamlı bir gün"

Sağlık Bakan Filiz Besim konuşmasının başında, bugünün kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu dile getirdi. "İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası"nın geçmesinin ardından böbrek nakillerinin başladığını hatırlatan Besim, bugüne kadar 35 böbrek hastasına başarılı bir şekilde nakil yapıldığını, bundan onur ve gurur duyduklarını ifade etti. Besim, yasanın diğer nakillerin yapılmasını da mümkün kıldığını kaydetti.

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi ekibinin bir süre önce kendisine gelerek hastanede kalp nakli yapılabileceğini ilettiğini anlatan Besim, bunun üzerine hastanede gerekli altyapıyı hazırladıklarını belirtti. Konuyla ilgili Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile de bir protokol imzalandığını anlatan Besim, bütün bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra nakil için kalp beklemeye başladıklarını söyledi.

2 gün önce, organ bağışı haberinin gelmesiyle ameliyatın gerçekleştiğini anlatan Besim, nakil alan hastanın şu anda iyi durumda olduğunu kaydetti.

Besim sözlerine şöyle devam etti:

"Hayata veda ederken, ’başka insanlara da hayat vermek istiyorum, organlarımın başka insanların vücudunda yaşamasını istiyorum’ diyen o yüce gönüllere ve bize bu bağışı yapan o yüce gönüle, ailesine, tüm sevdiklerine yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen nakil sadece kalp nakli değil, iki tane de böbrek nakli yapıldı. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Işıklar içinde uyusun. Eminim ki, rahat uyuyacak çünkü 3 tane hastaya hayat verdi. Bundan daha büyük mutluluk olamaz"