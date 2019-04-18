KKTC’de ilk kalp nakli başarılıyla yapıldı

KKTC’de ilk kalp nakli başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bağışçıdan alınan kalp, 49 yaşındaki hastayı hayata döndürdü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kalp nakli gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen bağışçıdan alınan kalp, 49 yaşındaki Veli Çelik’i hayata döndürdü. KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim, Antalya Üniversite Hastanesi işbirliğinde Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleşen 6 saatlik ameliyatın başarılı geçtiğini, hastanın durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Operasyonu, Kalp Damar Cerrahisi uzmanları Dr. Hasan Birtan, Dr. Ozan Emiroğlu ile Türkiye Antalya Tıp Üniversitesinden gelen Prof. Dr. Ömer Beyazıt başkanlığındaki bir ekip gerçekleştirdi. Nakille ilgili bugün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Binası’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan’ın yanı sıra ameliyatı gerçekleştiren ekip katıldı.
"Çok anlamlı bir gün"
Sağlık Bakan Filiz Besim konuşmasının başında, bugünün kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu dile getirdi. "İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası"nın geçmesinin ardından böbrek nakillerinin başladığını hatırlatan Besim, bugüne kadar 35 böbrek hastasına başarılı bir şekilde nakil yapıldığını, bundan onur ve gurur duyduklarını ifade etti. Besim, yasanın diğer nakillerin yapılmasını da mümkün kıldığını kaydetti.
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi ekibinin bir süre önce kendisine gelerek hastanede kalp nakli yapılabileceğini ilettiğini anlatan Besim, bunun üzerine hastanede gerekli altyapıyı hazırladıklarını belirtti. Konuyla ilgili Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile de bir protokol imzalandığını anlatan Besim, bütün bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra nakil için kalp beklemeye başladıklarını söyledi.
2 gün önce, organ bağışı haberinin gelmesiyle ameliyatın gerçekleştiğini anlatan Besim, nakil alan hastanın şu anda iyi durumda olduğunu kaydetti.
Besim sözlerine şöyle devam etti:
"Hayata veda ederken, ’başka insanlara da hayat vermek istiyorum, organlarımın başka insanların vücudunda yaşamasını istiyorum’ diyen o yüce gönüllere ve bize bu bağışı yapan o yüce gönüle, ailesine, tüm sevdiklerine yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen nakil sadece kalp nakli değil, iki tane de böbrek nakli yapıldı. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Işıklar içinde uyusun. Eminim ki, rahat uyuyacak çünkü 3 tane hastaya hayat verdi. Bundan daha büyük mutluluk olamaz"
“Koordinasyon kurulu aciliyete göre karar veriyor”
Konuşmasında organ bağışının önemine işaret eden Besim, organ nakillerinin kime yapılacağına nasıl karar verildiğini de anlattı. İlgili yasada bu konunun net şekilde tarif edildiğini dile getiren Besim, bu yasa tahtında bir koordinasyon kurulu meydana getirildiğini ifade etti. Besim, bağış yapacak kişinin beyin ölümü gerçekleştikten sonra bu kurulun toplanarak tüm ülkedeki organ bekleyen hastaların listesini ele alarak, aciliyet derecesine göre nakil yapılacak kişiyi belirlediğini kaydetti.
Bu vakada da kurulun 49 yaşında, son dönemde kalp yetmezliği nedeniyle sürekli hastaneye yatırılan Veli Çelik’e nakil yapılmasına karar verildiğini anlatan Besim, Antalya Üniversite Hastanesinden 3 kişilik bir ekibin adaya geldiğini ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kardiyovasküler cerrahi ekibinin bu ekiple birlikte 6 saatlik bir ameliyat gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Besim "Hasta akşam yoğun bakımda kaldı. Bugün sabah tüpü çıkarıldı, kahvaltısını yaptı ve kendisini ziyaret eden doktor arkadaşlarımıza ‘ben koşmak istiyorum’ dedi. Bundan daha güzel bir olay bir hekim için bir hastane için olamaz diye düşünüyorum" dedi.
"Kalp nakli önemli bir prestij"
Kalp nakli operasyonuna katılan Antalya Tıp Hastanesinden Prof. Dr. Ömer Beyazıt ve Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Uzmanı Dr. Hasan Birtan da toplantıda söz alarak, süreci anlattı.
Prof. Dr. Ömer Beyazıt, iki kurum arasında imzalanan protokol sonrası daha önce iki kez yapay kalp ameliyatı gerçekleştirildiğini belirtti. Kalp naklinin cerrahlar için çok önemli olduğunu anlatan Beyazıt, bir hastanenin kalp nakli yapabilmesinin de önemli bir prestij olduğunu, hastanenin multidisipliner bir mükemmelliğe ulaştığını gösterdiğini belirtti. Beyazıt, hastanenin otelcilik hizmetlerinin istenen noktada olmasa da ekip ve teknik açıdan durumun oldukça iyi olduğunu anlattı.
Tüm ölümlerin yüzde 30’unun kalp yetmezliği nedeniyle gerçekleştiğine, kalp yetmezliği yaşayan hastaların yüzde 75’inin ise 5 yıl içinde hayatını kaybettiğine işaret eden Beyazıt, kalp yetmezliği yaşayan kişilerin tek tedavisinin kalp nakli olduğunu dile getirdi.
"Çok öncelerden konulmuş bir hedefti"
Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Uzmanı Dr. Hasan Birtan ise ameliyatın kendisi için çok önceden konulmuş bir hedef olduğunu anlattı. Ülkede açık kalp ameliyatı yapılmasının bile uzaya çıkmakla eşdeğer görüldüğü zamanlar olduğunu anımsatan Birtan, canlı kalp nakli ameliyatı gerçekleştirilebilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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