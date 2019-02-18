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KKTC’de ilk yerli 3 boyutlu biyo-yazıcı geliştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:06 | Son Güncelleme

KKTC’nin ilk yerli üç boyutlu (3D) biyo-yazıcısı tamamlandı.

KKTC’de ilk yerli 3 boyutlu biyo-yazıcı geliştirildi

KKTC’nin ilk yerli üç boyutlu (3D) biyo-yazıcısı tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi tarafından üretilen 3D biyo-yazıcı teknolojisi ile hücre ve doku üretimi çalışmaları yapılacak.
Yakın Doğu Üniversitesi NEU3D Laboratuarı tarafından yapılan ve doku mühendisliği, biyomalzeme, kanser ve ilaç araştırmaları alanında önemli bir cihaz görevi görecek olan 3D biyo-yazıcının tamamlandığı bildirildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, canlı hücreler ile biyomateryallerin birleştirilip 3D baskı teknikleri kullanılarak, doğal doku karakteristiklerini maksimum olarak taklit eden yapıların üretilmesi için kullanılan 3D biyo-yazıcının, üretim ve test aşamalarının tamamlandığı, 2019 yılı içinde hücre ve doku kültürü araştırmalarına başlayacağı belirtildi. Gelinen aşamada cihazın donanım ve yazılımında temel 3D biyo-baskı için gereken hamlelerin tamamlandığı, hareket ve koordinat testlerinin başarıyla sonuçlandığı kaydedildi.
3D biyo-baskı cihazının tasarımı Ersin Aytaç ve Emil Mammadov, üretim ve montajı Ersin Aytaç, Ali Türk, Gökhan Bürge ve Ertunç Kırgül, elektrik ve elektronik aksamı Görkem Say ve Berk Yılmaz, yazılımı ise Nurullah Akkaya ve Tolga Yırtıcı yaptı.
Hücre ve doku kültürü çalışmalarına başlayacak
Proje ile ilgili bilgiler paylaşan proje sorumlusu Doç. Dr. Emil Mammadov, cihaz tasarım, üretim ve test aşamalarını iki yılda bitirdiklerini, bu yıl içinde hücre ve doku kültürü çalışmalarına başlamayı düşündüklerini söyledi.
“Canlı hücreler biyo-baskısı ile elde edilecek”
Gelinen aşamada cihazın donanım ve yazılımında temel 3D biyo-üretim için gereken hareket ve koordinat testlerinin tamamlandığını belirten Doç. Dr. Mammadov, bu yıl içinde Prof. Dr. Seda Vatansever, Doç. Dr. Eda Becer ve Doç. Dr. Terin Adalı’nın katkılarıyla hücre kültürü ve 3D biyo-üretimi yapmaya başlayacaklarını belirtti. Doç. Dr. Mammadov, bu proje sayesinde doku mühendisliği, biyomalzeme, kanser ve ilaç araştırmaları alanında çok önemli bir cihaza sahip olduklarını vurguladı. Aynı zamanda bu projenin çeşitli yenilikçi biyomateryaller üzerinde araştırma yapılmasına izin vererek biyomalzeme bilimi alanında da önemli ilerlemeler kaydedilmesine katkıda bulunacağını belirten Doç. Dr. Mammadov, cihaz sayesinde canlı hücreler ile biyomalzemelerin üç boyutlu baskı ortamındaki uyumunun da araştırılacağını vurguladı. Doç. Dr. Mammadov, “Şu anda 3D biyo-üretim, birçok araştırmaya yardımcı olmak için doku ve doku benzeri yapıları üretmek için kullanılıyor ve bu da istenen doku veya organın üretilmesi için bir üç boyutlu doğal hidrojel tabakası içine yerleştirilmiş canlı hücrelerin biyo-baskısı ile elde edilmektedir” dedi.
Dünyadaki birçok araştırma merkezinin kendi 3D biyo-yazıcısını ürettiğini belirten Doç. Dr. Mammadov, üniversitenin öz kaynaklarının kullanılarak projenin desteklendiğini kaydetti.

KKTC’de ilk yerli 3 boyutlu biyo-yazıcı geliştirildi

KKTC’de ilk yerli 3 boyutlu biyo-yazıcı geliştirildi

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