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KKTC’de iş adamları arasında kavga çıktı, 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:12 | Son Güncelleme

KKTC’li ünlü iş adamı ve Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan ile bir gurup arasında alacak verecek sebebiyle kavga çıktı.KKTC’nin ünlü iş adamlarından Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan Girne’de gitti bir restoranda alacak verecek sebebiyle bir grupla tartıştı.

KKTC’li ünlü iş adamı ve Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan ile bir gurup arasında alacak verecek sebebiyle kavga çıktı.
KKTC’nin ünlü iş adamlarından Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan Girne’de gitti bir restoranda alacak verecek sebebiyle bir grupla tartıştı. Tartışmaya Akacan’ın korumalarının da müdahil olmasıyla birlikte kavganın büyüdüğü öğrenildi. Kavgada Akacan’ın korumalarından birinin işadamı ve spor kulübü yöneticisi olan Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nu darp edildi.

Kavgada ciddi şekilde yaralanan Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nun Girne Akçiçek hastanesine oradan da Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldığı Zeki Asımoğlu’nun durumun ağır olduğu belirtildi.

Polisin Akacan’ı ve iki korumasını gözaltına aldığı öğrenildi.

Polis olayla kavga ile ilgili açıklamayı yaptı:
“7.1.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, B.A. (E-35), V.G. (E-24) ve O.Ö. (E29) aralarında sorun bulunan ve o esnada cadde üzerinde bir restoranda oturmakta olan Erhan Başay’a elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup adı edileni ciddi şekilde darp etmişlerdir. Ayrıca V.G, Erhan Başay’’ın yanında bulunan Zeki Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp edip, yere düşürmek suretiyle de kafatasının çatlamasına sebep olmuştur. Olayda ciddi şekilde yaralanan Zeki Asımoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştır. B.A , V.G, ve O.Ö. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”

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