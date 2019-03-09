HABER

KKTC’de iş kazası: 1 işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 15:44 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘nin (KKTC) Girne yapımı devam eden inşaatta sıva ustası olarak çalışan bir işçi, ikinci kattaki inşaat iskelesinden düşerek hayatını kaybetti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kenti’nin (KKTC) Girne kentinde yapımı devam eden inşaatta sıva ustası olarak çalışan Hüseyin Kurt (27) çalıştığı iskelede dengesini kayıp ederek ikinci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘nin (KKTC) Girne yapımı devam eden inşaatta sıva ustası olarak çalışan bir işçi, ikinci kattaki inşaat iskelesinden düşerek hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kenti’nin (KKTC) Girne kentinde yapımı devam eden inşaatta sıva ustası olarak çalışan Hüseyin Kurt (27) çalıştığı iskelede dengesini kayıp ederek ikinci kattan aşağı düşerek ağır yaralandı. Yaşanan kaza sonrası Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine kaldırılan Kurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hüseyin Kurt’un Diyarbakır’dan KKTC’ye kısa süre ekmek parası için geldiği ve iki çocuğunun olduğu öğrenildi. Kurt’un naaşı gerekli otopsisi yapıldıktan sonra memleketi Diyarbakır’a gönderilecek.
Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Yol verme tartışmasında bıçak ve taşla yaralandıYol verme tartışmasında bıçak ve taşla yaralandı
Hatay’da korkutan yangınHatay’da korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

IŞİD'den kan donduran vahşet!

IŞİD'den kan donduran vahşet!

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

Cezaevinde şoke eden olay! Uzman Çavuş şehit oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ders bahanesiyle kandırdılar! Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Cinsel istismar şüphelisi çift tutuklandı

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İstiklal Caddesi'nde yoldan geçen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu! O anlar kamerada

Saniyelerle ölümden kurtuldu!

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.