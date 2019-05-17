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KKTC’de kaçak mülteciler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriyeli 15 kaçak mülteci yakalandı.Mersin Limanı’ndan Gazimağusa Limanı’na tırda gizlenerek gelen 15 Suriyeli mülteci tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriyeli 15 kaçak mülteci yakalandı.
Mersin Limanı’ndan Gazimağusa Limanı’na tırda gizlenerek gelen 15 Suriyeli mülteci tespit edildi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda tır içerisinde gizlenmiş 15 mülteci ve tır şoförü gözaltına aldı. KKTC’ye yasa dışı yollardan girmek suçundan haklarında işlem yapılan mültecilerin mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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