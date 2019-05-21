HABER

KKTC’de koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 23:50 | Son Güncelleme

KKTC’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP), koalisyon hükümeti kurulması için anlaştı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi, görüşmelerin ardından koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya vardı.

KKTC’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP), koalisyon hükümeti kurulması için anlaştı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi, görüşmelerin ardından koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya vardı. HP parti meclisi, görüşmelerden çıkan sonucu değerlendirmesinin ardından 20’ye karşı 40 oyla UBP’yle hükümet kurma kararı aldı.
Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi’nin yarın hükümet protokolünü imzalayıp oluşturacağı koalisyon hükümeti, KKTC’nin 35’inci hükümeti olacak. İki Parti yarın saat 10.00’da mecliste hükümet protokolü imzalayacak ardından saat 11.00’de ise Bakanlar Kurulu listesi KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacak.
14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Akıncı’dan hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP ile HP’nin hükümet kurma konusundaki uzlaşısıyla birlikte KKTC’nin 35. hükümetin başbakanı olacak. Yeni hükümetin kurulmasıyla Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu’nun listesi, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak. Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güven oylamasına gidilecek. Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından iki gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir gün sonra oylama yapılacak.
KKTC Meclis’te, UBP’nin 21, HP’nin 9 milletvekili bulunuyor.

PARTNERHazal'dan kafa karıştıran açıklamaHazal'dan kafa karıştıran açıklama
Erdoğan: Siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdırErdoğan: Siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır
'Hepimiz Türkiye gemisindeyiz''Hepimiz Türkiye gemisindeyiz'

En Çok Okunan Haberler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

YSK'nın kararı sonrası AK Parti'den flaş açıklama

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz Türkiye gemisindeyiz

'Hepimiz Türkiye gemisindeyiz'

TRT'den Kılıçdaroğlu'na 'personel' yanıtı

TRT'den Kılıçdaroğlu'na 'personel' yanıtı

Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

9 HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!

Meral Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

CHP Ayvalık İlçe Başkanlığına kayyum atandı

CHP'de kayyum şoku! O ilde...

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.