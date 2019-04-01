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KKTC’de korkutan ev yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesinde yaşlı bir kadının yaşadığı evde sobadan çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesinde yaşlı bir kadının yaşadığı evde sobadan çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesinde 86 yaşındaki Remziye Sözmener’in evinde öğleden sonra yangın çıktı. Yangının, Remziye Sözmener’in ısınmak isterken yaktığı gaz sobasından çıktığı öğrenildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
KKTC Polis Basın Subaylığı yangın ile ilgili yaptığı açıklamada, “Lefkoşa’da sakin Remziye Sözmener (K-86), Kemal Aksay Caddesi üzerinde bulunan ikametgâhı içerisinde gaz sobasını yakmaya çalıştığı sırada sobanın ani alevlenmesi neticesinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu bahse konu ev içerisindeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi” denildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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