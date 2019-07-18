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KKTC’de korkutan orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Lefkoşa-Girne anayolu Ciklos mevkiinde çıkan yangında 6 dönümlük alan kül oldu.Lefkoşa-Girne anayolu Ciklos mevkiinde dün ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 6 dönümlük makilik yabani harnup ve zeytin ağaçları yandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Lefkoşa-Girne anayolu Ciklos mevkiinde çıkan yangında 6 dönümlük alan kül oldu.
Lefkoşa-Girne anayolu Ciklos mevkiinde dün ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 6 dönümlük makilik yabani harnup ve zeytin ağaçları yandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri personel ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Tatar, yangına müdahale eden ekipleri tebrik etti.

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