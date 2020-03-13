HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 5'e çıktı

KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 5'e çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2020 11:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 Alman turist ve 1 KKTC vatandaşında daha yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu

KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 5'e çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gözlem altında tutulan Alman turist kafilesindeki 3 kişinin ateşinin yükselmesi sonucu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

Yapılan tetkiklerin ardından bu kişilerden 2'sinde Kovid-19 tespit edildiği belirtilen açıklamada, 9 gün önce İngiltere'den dönen 1 KKTC vatandaşının da dün akşam ateş gibi şikayetlerle bakanlığın "salgın ekibi hattı"na ulaşmasının ardından yapılan testlerin pozitif çıktığı aktarıldı.

Daha önce ülkeye Almanya'dan gelen turist kafilesi içerisindeki iki kişide koronavirüs tespit edilmişti.

KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
SARS'ı keşfeden Çinli bilim adamından koronavirüs açıklamasıSARS'ı keşfeden Çinli bilim adamından koronavirüs açıklaması
At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!
Anahtar Kelimeler:
KKTC koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi!

'Koronavirüs tatili' haberini duyan otogara koştu

'Koronavirüs tatili' haberini duyan otogara koştu

Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Jet Sosyete için flaş karar! Gülse Birsel duyurdu

Jet Sosyete için flaş karar! Gülse Birsel duyurdu

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

PornHub'dan koronavirüs kararı! Ücretsiz üyelik verilecek

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

9 yıl istismara uğrayan Emre intihar etmişti! Duruşmada yakınları fenalık geçirdi

9 yıl istismara uğrayan Emre intihar etmişti! Duruşmada yakınları fenalık geçirdi

KKTC'de tüm okullar tatil edildi!

KKTC'de tüm okullar tatil edildi!

Diğer Haberler
SARS'ı keşfeden Çinli bilim adamı koronavirüs salgının sona ereceği tarihi açıkladı

SARS'ı keşfeden Çinli bilim adamından koronavirüs açıklaması

Avustralya İçişleri Bakanı Dutton koronavirüse yakalandı

Avustralya İçişleri Bakanı Dutton koronavirüse yakalandı

Koronavirüs hücreleri nasıl ele geçiriyor?

Koronavirüs hücreleri nasıl ele geçiriyor?

Koronavirüsten korunmak için içtiler, ölü sayısı yükseldi!

Koronavirüsten korunmak için içtiler, ölü sayısı yükseldi!

Hollanda'da cuma namazı kılınmayacak

Hollanda'da cuma namazı kılınmayacak

'Gana'daki koronavirüs hastalarından biri Türkiye'den geldi' iddiası

'Gana'daki koronavirüs hastalarından biri Türkiye'den geldi' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.