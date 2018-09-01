KKTC'de kredi kartı operasyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisi, yasa dışı bahis ve kumar oyunlarında kullanılmak üzere ülkeye sokulmaya çalışılan kredi kartları ile ilgili yaptığı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.
KKTC Polis Genel Müdürlüğü, özelikle yasa dışı bahis ve kumar oyunlarında kullanılmak üzere Girne Limanı üzerinden KKTC'ye sokulmaya çalışılan kredi kartlarıyla ilgili operasyon düzenledi.
Operasyonda, Mersin Taşucu Limanı'ndan gelen ve Girne Limanı'ndan ülkeye girmeye çalışan bir kişinin üzerinde Türkiye'de çeşitli bankalara ait 46 adet kredi kartı, 10 adet çeşitli GSM operatörlerine ait SIM kart ile çok sayıda internet bankacılığı şifresi ele geçirildi.
Söz konusu kişi, Girne Limanı'nda gözaltına alındı. Mali şube ekipleri olayla bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Yakalanan şahısların Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldığı ve 3 gün daha gözaltında tutulmalarına kararı verildiği bildirildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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