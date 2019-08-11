HABER

KKTC’de Kurban Bayramı heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

Kurban bayramına ulaşmanın heyecanını yaşayan müslümanlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.Bütün İslam aleminde olduğu gibi KKTC’de de Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.

Kurban bayramına ulaşmanın heyecanını yaşayan müslümanlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.
Bütün İslam aleminde olduğu gibi KKTC’de de Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Kurban Bayramı’nı coşkuyla karşılayan KKTC’deki müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. KKTC’nin turizm kenti Girne’de ’’Şehit Zafer Bolkan Cami’ni erken saatlerde dolduran müslümanlar, bayram namazını hep birlikte eda etti. Özellikle merkezi yerleşim birimlerinde bulunan camiler bayram namazı nedeniyle doldu taştı. Vatandaşlar namazdan sonra birbirleriyle bayramlaştı. Hikmet Kaynarca ’’Bayramlar manevi duyguların zirveye çıktığı insanların kaynaştığı günlerden birisidir. Bizde şuanda bu duyguları paylaşıyoruz. Tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun” dedi.
Redif Nurel, ’’Kurban Bayramının bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah Müslümanların üzerindeki musibetler kalkar, Müslüman alemi rahat bırakılır” ifadelerini kullandı.
Murat Sezer ise “Tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Mehmet Yulaf ise ’’Bayram tüm milletimize hayırlı olur inşallah. Kazadan beladan uzak mutlu bir bayram dilerim” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, 5 günlük bayram tatili için Ercan Havaalanında aşırı yoğunluk gözlenirken, ülke genelinde polis, belediyeler ve acil hizmet veren diğer kurumlar önlemlerini aldı.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Beylikdüzü’nde en temiz kurbanlık çadırı ödüllendirildiBeylikdüzü’nde en temiz kurbanlık çadırı ödüllendirildi
Sivas'ta traktörlü, buldozerli kurban kesimiSivas'ta traktörlü, buldozerli kurban kesimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz'de net mesaj!

Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı! İstanbullular akın etti

İstanbul'da bayram heyecanı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Kurban bayramı mesajları 2019: Bayram mesajları ile sevdiklerinize dualarınızı, iyi dileklerinizi paylaşın

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bayramda trafik uyarısı

Ömer Çelik’ten bayramda trafik uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.