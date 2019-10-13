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KKTC'de Mehmetçik için zafer duası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 08:35 | Son Güncelleme

KKTC'de Mehmetçik için zafer duası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlandırılması için dua edildi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından, KKTC Din İşleri Başkanlığı desteğiyle başkent Lefkoşa'da yer alan Hala Sultan Camisi'nde düzenlenen programda, Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için eller semaya yükseldi.

Kılınan sabah namazıyla birlikte Türk ve yabancı Müslüman vatandaşlar, Türk ordusunun Suriye'deki terör örgütüne karşı başlattığı operasyonun başarısı ve Mehmetçik'in zaferi için Fetih suresi okuyarak dua etti.

Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken, Türk ordusunun barış için, barış pınarlarını Suriyeli kardeşlerine ulaştırmak için bir harekat yaptığını söyledi.

Eken, "Ordumuzun içerisinde bizlerin evlatları ve kardeşlerimiz var. Gün vatan için, millet için, devlet için, bayrak için ve ezan için şehit olabilme, şehitliği göze alabilme günüdür. Fiziken Mehmetçiklerin yanlarında olmasak da bugün Peygamber Efendimizin teyzesi Hala Sultan diyarında, onların yanında olmak için bir araya geldik." açıklamasında bulundu.

Vatandaşlar namaz ve dua sonrası birbirleriyle selamlaşarak camiden ayrıldı.

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dua Hala Sultan Cami KKTC mehmetçik Suriye

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