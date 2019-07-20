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KKTC’de Mehteran coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 21:21 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümü kutlama programında sahneye çıkan Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Komutanlığı Mehteran Birliği vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümü kutlama programında Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Komutanlığı Mehteran Birliği, Girne Atatürk Anıtı önünde bir konser verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümü kutlama programında sahneye çıkan Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Komutanlığı Mehteran Birliği vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümü kutlama programında Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Komutanlığı Mehteran Birliği, Girne Atatürk Anıtı önünde bir konser verdi. Jandarma Bando Albay Kahraman Burak Aksoy yönetimindeki mehteran birliğinin konseri binlerce kişi tarafından coşku ile izlendi. Mehter takımının konseri büyük beğeni topladı.

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