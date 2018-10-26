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KKTC'de müteahhitler hükümeti protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 20:11 | Son Güncelleme

Başkent Lefkoşa'da müteahhitler alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı - Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer: - "Müteahhitlere ödenmesi gereken miktar 150-160 milyon lira civarındadır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği üyeleri, devletten ve belediyelerden alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

Kamyon ve iş makineleriyle Maliye Bakanlığı önünde toplanan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği üyeleri, iş araçlarını üzerine "Ödemediğin emekçinin alın teridir", "Müteahhidi de mi ithal edeceksiniz"yazılı pankartlar taşıyarak hükümeti protesto etti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yaptığı açıklamada, belediyelerin ödeme yapmadığını belirterek, bu uygulamanın değişmesi gerektiğini savundu.

Gürcafer, hükümetten ödemelerin yapılacağına dair güvence istediklerini dile getirerek, "Müteahhitlere ödenmesi gereken miktar 150-160 milyon lira civarındadır." dedi.

Söz konusu ödemelerden gelecek paranın 250 farklı sektör çalışanına dağıtılacağını kaydeden Gürcafer, eylemin vatandaşların mağdur olmayacağı şekilde devam edeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC müteahhitler protesto eylemi

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