KKTC'de olumsuz hava koşulları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Adana-Lefkoşa seferini yapan tarifeli uçak da şiddetli yağış nedeniyle Ercan Havalimanı'na inemeyerek geri döndü.
Lefkoşa'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağış nedeniyle Gazimağusa-Lefkoşa yolu üzerinde bazı kavşaklar sular altında kaldı.
Polis ekipleri sular altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan Adana-Lefkoşa seferini yapan tarifeli uçağın, şiddetli yağışlar nedeniyle Ercan Havalimanı'na inemeyerek geri döndüğü öğrenildi.
Herkes Antalya'ya akın etti! Doldu, taştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da kritik mesajlar
Kan donduran vahşet! Aç bırakıp öldürdüler
Yolcu otobüsünde dehşet!
Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Reuters duyurdu: Bulunmak üzere
Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!
'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum