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KKTC'de olumsuz hava koşulları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

Adana-Lefkoşa seferini yapan uçak şiddetli yağış nedeniyle Ercan Havalimanı'na inemeyerek geri döndü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Adana-Lefkoşa seferini yapan tarifeli uçak da şiddetli yağış nedeniyle Ercan Havalimanı'na inemeyerek geri döndü.

Lefkoşa'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağış nedeniyle Gazimağusa-Lefkoşa yolu üzerinde bazı kavşaklar sular altında kaldı.

Polis ekipleri sular altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Adana-Lefkoşa seferini yapan tarifeli uçağın, şiddetli yağışlar nedeniyle Ercan Havalimanı'na inemeyerek geri döndüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Olumsuz Hava Koşulları

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