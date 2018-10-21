KKTC'de olumsuz hava koşulları

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Girne ve Güzelyurt'un köylerinde çıkan hortum ağaçları yerinden söktü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Aşırı yağış elektrik kesintilerine neden olurken, bazı kavşaklar sular altında kaldı.

KKTC'de hava muhalefetinin hafta içi de devam etmesi bekleniyor.

