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KKTC'de olumsuz hava koşulları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 20:40 | Son Güncelleme

Beşparmak Dağları'nın yüksek kesimlerinde etkili olan dolu nedeniyle bazı yollar bir süre trafiğe kapatıldı

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Beşparmak Dağları'nın yüksek kesimlerinde etkili olan dolu nedeniyle bazı yollar bir süre trafiğe kapatıldı.

Doluya hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yaptı, yolların kayganlaşması nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

- Okula yıldırım düştü

Öte yandan Gazimağosa'da Serdarlı İlkokuluna yıldırım düştü.

Yıldırımın elektrik sistemine hasar vermesi nedeniyle okulun yarın tatil edildiği bildirildi.

Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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KKTC Olumsuz Hava Koşulları

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