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KKTC’de orman yangını kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Beşparmak Dağları’ndaki Kantara Gençlik Kampı ve çevresinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Beşparmak Dağları’ndaki Kantara Gençlik Kampı ve çevresinde saat 14.30’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Beşparmak Dağları’ndaki Kantara Gençlik Kampı ve çevresinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Beşparmak Dağları’ndaki Kantara Gençlik Kampı ve çevresinde saat 14.30’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Polis tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Dağlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre çok sayıda çam, selvi ve makilik alan yandı" ifadeleri yer aldı.

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