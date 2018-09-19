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KKTC'de otel yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:42 | Son Güncelleme

Girne'de bir otelde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne ilçesinde bir otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Girne'de bir otelde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangında, dumandan etkilenen dört kişi de hastanede tedavi altına alındı.

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KKTC otel yangını

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