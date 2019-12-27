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  4. KKTC'de otelde yangın İngiliz turist öldü

KKTC'de otelde yangın İngiliz turist öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2019 11:10 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm şehri Girne?de bir otelde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm şehri Girne?de bir otelde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bir turistin hayatını kaybettiği yangın, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürülebildi.
Yangın Girne şehrinin Lapta bölgesinde bulunan LA Holiday Village?de yer alan LA Otel?de çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, bir otel müşterinin kaybettiği yangında diğer müşterilerin tahliye edildiğini duyurdu. Yangından etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alındı.
İNGİLİZ TURİST HAYATINI KAYBETTİ
DHA'ya bilgi veren Girne Kaymakamı Sinan Güneş, yangının bir İngiliz ailenin kaldığı odada başladığını; yangın sonrasında 71 yaşındaki İngiliz kadının hayatını kaybettiğini söyledi. Güneş, kadının eşinin de hastaneye kaldırıldığını; yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

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