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KKTC’de polis müfettişi sanal bahisten gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Polis Genel Müdürlüğünde görevli polis müfettişi, sanal bahis suçlanmasından gözaltına alındı.Polis Genel Müdürlüğü Adli Şube’de görev yapan Müfettiş Gülay Bayram Çekici hakkında, “bet ofislerine yardım yataklık" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Polis Genel Müdürlüğünde görevli polis müfettişi, sanal bahis suçlanmasından gözaltına alındı.
Polis Genel Müdürlüğü Adli Şube’de görev yapan Müfettiş Gülay Bayram Çekici hakkında, “bet ofislerine yardım yataklık" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Mali Polis Şubesi içerisinde uzun yıllar görev yapan ve kritik birçok soruşturma dosyasının da amirliğini yapan Gülay Bayram Çekici gözaltına alındı.
Polis müfettişi Çekici’nin uzun yıllardır polis içerisinde kaçak sanal bet ofislerine karşı görev yaptığı bilinirken daha öncede polis müfettişi Ekici’nin aleyhine bir akrabasının mallarını sahte evrakla tasarrufuna mal geçirmekle ilgili aleyhine soruşturma da devam ediyordu. Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde Mali Şube Amiri olarak görev yapan Çekici’nin görev yeri geçtiğimiz yıl değiştirilerek Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nden Polis Genel Müdürlüğü adli bölüme atanmıştı.

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