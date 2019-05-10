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KKTC’de portakal bahçesinde 20 Suriyeli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 22:09 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Güzelyurt ilçesinde bulunan Portakal bahçelerinde 20 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, akşam saatlerinde Gayretköy’deki portakal bahçelerinde çok sayıda kişinin olduğu bilgisini alması üzerine bölgede geniş güvenlik önemli alarak arama çalışmaları başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Güzelyurt ilçesinde bulunan Portakal bahçelerinde 20 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, akşam saatlerinde Gayretköy’deki portakal bahçelerinde çok sayıda kişinin olduğu bilgisini alması üzerine bölgede geniş güvenlik önemli alarak arama çalışmaları başlatıldı. Aramalar sonucu KKTC’ye yasadışı yollar ile girdiği tespit edilen 20 Suriyeli mülteci yakalandı. Suriyeliler daha sonra ise Güzelyurt Polis Müdürlüğüne sevk edildi.
KKTC polisinin Bölgedeki başka kaçak olup olmadığı konusunda araştırmaları devam ediyor.

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