KKTC’de Ruhsal Hastalıklar Akademisi düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği tarafından Nobel İlaç ana sponsorluğunda diğer ilaç firmalarının da desteğiyle düzenlenen Ruhsal Hastalıklar Akademisi’ne ev sahipliği yaptı. Toplumda son dönemlerde yaygın olarak görülen ruhsal hastalıkların ele alındığı akademide, ruhsal hastalıkların görülme sıklığı, son yeni tedavi yöntemleri ve hastalıkların iyileşme oranları ele alındı.

Ruhsal Hastalıklar Akademisi’nin ardından açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Hamidiye ve Şişli Etfal Hastanesi Psikiyatristi Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu, ruhsal hastalıkların toplumda yaygın olarak görüldüğünü ifade ederek, “Avrupa Birliği tarafından yapılan en son araştırmaya göre her 4 kişiden birinin ruhsal yardıma ihtiyacı var. Ruhsal hastalıklarla ilgili yardım almak maalesef her zaman damgalanma ve bir takım sıkıntılı yorumlara yol açtığı için tedavide gecikmelere yol açmaktadır” dedi. “Ruh sağlığımızı korumanın en önemli ölçülerinden biri uyku hijyenine dikkat etmek”

Ruhsal hastalıkların genel olarak ergenlik ve erken erişkinlik döneminde başladığını kaydeden Karamustafalıoğlu, “Yerinde ve zamanında tanınıp tedavi edilmediğinde birçok işlev kaybına yol açmakta ve kişilerin bireysel potansiyellerini ortaya koymalarını engelleyebilmektedir. Ruhsal hastalıkların doğru tanıya ulaşmaları 5 ila 25 yıl arasında değişmektedir. Ruh sağlığımızı korumanın en önemli ölçülerinden birisi uyku hijyenine dikkat etmek, zamanında yatıp kalkmak, stresle karşılaştığımız zaman stres yönetimi konusunda kendimizi geliştirmektir. Stres konusuna kendimizi geliştirmek, karşılaştığımız olay ne kadar olumsuz olursa olsun karşımızdakini değiştiremeyeceğimiz ama kendimizin doğru ve sağlıklı tepkiler üreterek olayların üstesinden gelmeyi başarabileceğimiz, zorlandığımız noktada da bu konuda yardım almamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? 'Paytak', sahibinin peşinden ayrılmıyor (Özel) İftarlık pidenin içinden ambalaj atığı çıktı

“Ruhsal hastalıklar çok ciddi yeti kaybına neden oluyor”

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz da ruhsal hastalıkların nedenine değinerek şu açıklamalarda bulundu:

“Ruhsal hastalıklar tüm dünyada çok ciddi yeti kaybına neden olan hastalıklardır. Bu hastalıkların birinci nedeni genetik olmakla birlikte, diğer bir nedeni de çevresel faktörlerdir. Özellikle göç gibi, ekonomik sorunlar gibi, yaşanan bir travma gibi çevresel nedenler kişilerin genetik olarak taşıdıkları yatkınlığın daha sonra akut hastalığa dönüşmesine neden olabilmektedir. Son yıllarda özellikle gençlerin esrar ya da benzeri madde kullanımı da ruhsal hastalıkları tetiklemektedir. Yapılan bir çalışmaya göre şimdiye kadar bütün hastalıklar içinde en fazla ölüme yol açabilecek ve ekonomik maliyeti olan hastalıklar arasında depresyon şu anda üçüncü sıradayken, 2020 yılında ise ikinci sıraya yükseleceği söylenmektedir. Bu da her geçen gün ruhsal hastalıkların insanların işlevselliğine, verimliliğine hem de ciddi ekonomik maliyetlere neden olduğunu gösteriyor.”