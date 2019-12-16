HABER

KKTC’de Rum engeline takılan lise öğrencisine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 21:10 | Son Güncelleme

KKTC’de İnsan Hakları Derneği ve Milli Dernekler Platformu temsilcileri, ödül alan lise öğrencisinin tören için Rum tarafına geçişine izin verilmemesi üzerine İngiltere’yi kınadı.İnsan Hakları Derneği ve Milli Dernekler Platformu temsilcileri, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası programında dünya birinciliğini kazanan Berilsu Meral’in ödülünü almak için Rum tarafına geçişinin engellenmesine tepki göstererek, Lefkoşa’daki İngiliz Yüksek Komiserliği Ofisi önünde toplandı.

KKTC’de Rum engeline takılan lise öğrencisine destek

KKTC’de İnsan Hakları Derneği ve Milli Dernekler Platformu temsilcileri, ödül alan lise öğrencisinin tören için Rum tarafına geçişine izin verilmemesi üzerine İngiltere’yi kınadı.
İnsan Hakları Derneği ve Milli Dernekler Platformu temsilcileri, Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası programında dünya birinciliğini kazanan Berilsu Meral’in ödülünü almak için Rum tarafına geçişinin engellenmesine tepki göstererek, Lefkoşa’daki İngiliz Yüksek Komiserliği Ofisi önünde toplandı. İngiltere’nin kınandığı basın açıklamasında, “Kimsenin bizi Rum’un merhametine bırakma hakkı yoktur. Türk öğrencilere ödülleri KKTC’deki İngiliz Konsolosluğunda verilmelidir” denildi.
Lise öğrencisi Berilsu Meral’in Türkiye kökenli olduğu gerekçesiyle ödülünü almasının engellendiği kaydedilen açıklamada, “KKTC Devleti’nin BM kanalıyla yaptığı bütün girişimlere rağmen Rum yönetimi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Meral’in ödül töreni için sınır kapısından güneye geçmesine kökenini gerekçe göstererek izin vermedi. Meral, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ırkçı siyasetinin kurbanı oldu, insan hakları ihlal edildi” ifadelerine yer verildi.

Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 96 yaşındaki kadın öldüKarbonmonoksit gazından zehirlenen 96 yaşındaki kadın öldü
Domuz sürüsüne çarpan araç hurdaya döndüDomuz sürüsüne çarpan araç hurdaya döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Can'a yürümedim, koştum hatta zıpladım'

'Can'a yürümedim, koştum hatta zıpladım'

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması!

Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması!

İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildi

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı, facia ucuz atlatıldı

Faciadan dönüldü!

İstanbul Bakırköy'deki 'gürültü' kavgasında karar verildi!

'Gürültü' kavgasında karar verildi!

Necip Hablemitoğlu'nun suikastten hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı

Suikast sonucunda hayatını kaybetmişti! 17 yıl sonra son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.