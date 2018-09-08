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KKTC'de Rumlar tarafından 22 yıl önce şehit edilen Piyade Er Kılıç anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

KKTC'de Rumlar tarafından 22 yıl önce şehit edilen Piyade Er Kılıç anıldı

GAZİMAĞUSA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 8 Eylül 1996'da askerlik hizmetini yaparken nöbet sırasında Rum askerlerince vurularak şehit edilen Piyade Er Allahverdi Kılıç düzenlenen törenle anıldı.

Gazimağusa'nın Güvercinlik bölgesinde Kılıç’ın şehit edildiği nöbet kulübesinin önünde düzenlenen törene, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Gazimağusa Bölge Başkanı Burhan Cihangir, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Zorlu Töre, törende yaptığı konuşmada, şehitleri olmayan milletlerin bağımsız olamayacağını ve özgürlük içinde yaşayamayacağını belirterek, Kıbrıs Türk halkının 1571’den beri Ada'da şehitler verdiğini, bu şehitlerden birinin de Allahverdi Kılıç olduğunu kaydetti.

Ay yıldızlı bayrakları dalgalandığı gönderden kimsenin indiremeyeceğini söyleyen Töre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rumlar tarafından gasbedildiğini, gasbedilen cumhuriyetin AB’ye kabul edildiğini ve Kıbrıs Türk halkının eşit varlığının yıllardır kabul edilmediğini dile getirdi.

Töre, Türk askerinin 20 Temmuz 1974’te Ada'ya gelerek Kıbrıs Türk halkının özlemini giderdiğini anlattı.

Tören, şehidin ruhuna Kuran-ı Kerim okunması ve dualar edilmesiyle sona erdi.

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