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KKTC’de sanal bahis operasyonu genişliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

KKTC’li iş adamı Bulut Akacan’ın da aralarında bulunduğu sanal bahis operasyonunda yakalanan 10 kişi yeniden mahkemeye çıkarılırken, zanlılar hakkında 8 günlük tutukluluk emri verildi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) turizm kenti Girne’de geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan, aralarında iş adamı Bulut Akacan’ın da bulunduğu 10 kişi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

KKTC’li iş adamı Bulut Akacan’ın da aralarında bulunduğu sanal bahis operasyonunda yakalanan 10 kişi yeniden mahkemeye çıkarılırken, zanlılar hakkında 8 günlük tutukluluk emri verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) turizm kenti Girne’de geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan, aralarında iş adamı Bulut Akacan’ın da bulunduğu 10 kişi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlılar hakkında ek 8 gün tutukluluk emri verdi. Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından iş adamı Bulut Akacan’ın sahibi olduğu FEO Elegance sitesindeki bir daireye düzenlenen operasyon sonucu yasa dışı bahis sitelerine çağrı merkezi hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynattığı tespit edilen Okan E., Nilay Ş., Nuh Can E., Batuhan Ç., Baran A., Burak Ç., İrfan Ö., Edip Hüseyin A., Elif Ç. ve bahis sitesinin sahibi olduğu iddia edilen Bulut Akacan yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis soruşturmanın genişleyerek devam ettiğini, Dobrabet ve Kalebet adlı iki sitede takriben 100 kişinin çalıştığını, bu kişilerin kimlik tespiti için çalışmaların devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken emareler olduğunu belirterek mahkemeden zanlılar hakkında 8 gün tutukluluk talep etti. Talebi değerlendiren Girne Kaza Mahkemesi Yargıç Meltem Dündar, zanlılar hakkında 8 gün ek tutukluluk emri verdi.
Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

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