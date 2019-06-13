KKTC'de sanatçı Özgöçmen'in öldürülmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), geçen eylül ayında öldürülen sanatçı Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Pakistan uyruklu kişi, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum tarafından teslim alındı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süredir BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafıyla yürütmekte olduğumuz diyalog sonucunda, bugün itibarıyla sanatçı Hasan Işık Özgöçmen'in cinayet zanlısı Pakistan uyruklu şahsı az önce BM aracılığıyla Rum tarafından teslim aldık." ifadesini kullandı. Aynı zamanda Rum tarafında işlenmiş olan bir cinayetin zanlısı olan Gürcistan vatandaşı şahısları da yine BM aracılığıyla Güney Kıbrıs Rum tarafına teslim ettiklerini belirten Özersay, şunları kaydetti: "Bu pratik bir düzenleme olarak iki taraf arasında diyalog yoluyla iş birliği yapılmasını mümkün kılmış olan bir gelişmedir. Bu adanın hangi tarafında işlenmiş olursa olsun suçluların cezasız kalmaması adına bunu önemsiyoruz. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

- Özersay'ın BRT'ye demeci Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Özersay, Güney Kıbrıs ile yapılan suçlu değişiminin “Güney’deki muhatabı Andreas Mavroyannis ile yapılan gayri resmi görüşmeler sonucu” olduğunu açıkladı. Kudret Özersay, BRT'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak, Hasan Işık Özgöçmen’in cinayet zanlısının iadesinin uzun süren görüşmeler sonucunda BM’nin aracılığıyla gerçekleştiğini kaydetti. Özersay, "Biz özellikle Kıbrıs Rum tarafında muhatabımla yaptığım görüşmelerde ve kurmuş olduğum diyalogla aylar sonra böyle bir sonuca varabilmiş ve böyle bir gayri resmi uzlaşıya varabilmiş olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Çünkü bugün itibarıyla bizler adanın bir tarafında suç işleyip diğer tarafına kaçarım orada istediğim gibi hayatımı sürdürürüm, işlediğim suç da cezasız kalır diyenlere bir mesaj vermiş oluyoruz. Bu suçların ve suç işlemeye meyilli olanların caydırılması açısından, önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum." diye konuştu. Bugüne kadar teknik komite üzerinden sadece bilgi değişimi yapıldığını, zanlıların ve suçluların karşılıklı olarak verilmesi ve alınmasının gerçekleşemediğini ve bunun sıkıntı yarattığını belirten Özersay, "Yakın zamana kadar sadece teknik komite üzerinden bilgi değişimi yapılabilirken şimdi bu geldiğimiz aşamada BM’nin aracılığıyla iki taraf arasında kurmuş olduğumuz bu diyalog yoluyla, bir pratik mekanizmayla bu şekilde suç işleyenlerin ya da zanlı olanların karşı taraf ile verilmesi ve alınması yoluna gidebilmiş olmak bence olumlu bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.