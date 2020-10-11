KKTC’de Seçim

Cumhurbaşkanlığı için oy pusulasındaki dağılımlarına göre, Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız)” yarışıyor.

Cumhurbaşkanlığı için bugüne kadarki en fazla adayın yarışacağı seçimde, seçmenler 7’si bağımsız toplam 11 aday arasından birini tercih edecek. Halkoylamasında ise halk Anayasa Mahkemesi yargıçlarının sayısını arttıran Anayasa değişikliği için tercihini belirtecek.

Türk Ajansı Kıbrıs TAK’ın haberine göre seçmen listelerine kayıtlı 198 bin 867 seçmenin, 738 sandıkta oy kullanabileceği seçimde oy verme işlemi aralıksız 10 saat sürecek ve sandıklar Türkiye saatiyle 18.00’de kapanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün halk sandık başında. Halk, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu ve anayasa değişikliği için oy kullanıyor.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, tahminlerine göre, Cumhurbaşkanlığı ve halkoylamasının gayriresmi ve kesin olmayan sonuçlarını saat 22.00’ye kadar açıklayacaklarını açıklamıştı.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de geçerli oyların salt çoğunluğunun “evet” demesi gerekiyor. Hayır oylarının fazla çıkması halinde değişiklikler uygulamaya giremeyecek.

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Hiçbir adayın bugünkü seçimde bu oy oranına ulaşamaması halinde, seçim, en çok oy alacak iyi aday arasında 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.

“Hem seçim hem halkoylaması için salt çoğunluk aranacak”

Seçim ve halkoylaması, Corona virüsü salgını nedeniyle önceki yıllara göre oldukça farklı önlemlerle gerçekleşiyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim günüyle ilgili aldığı önlemler uyarınca, seçmenler maskeli gidecekleri sandıklarda, burada verilecek eldiveni de takarak oy kullanıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halkoylaması sonuçlarının, Türkiye saatiyle saat 22.00’ye kadar açıklanmış olması hedefleniyor.

10’uncu seçim

26 Nisan’da yapılması gereken ancak Corona virüsü salgını nedeniyle Meclis kararıyla 11 Ekim’e ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kıbrıs Türk halkının 1974 sonrasındaki cumhurbaşkanlığı seçimi.

1974 Barış Harekatı’nın ardından kendi devlet çatısı altında ilk cumhurbaşkanlığı seçimini 20 Haziran 1976’da yapan Kıbrıs Türk halkı, 44 yıl içinde 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti cumhurbaşkanlığı; 7 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı için seçime gitti. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi, KKTC’nin 8. Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak siyasi tarihteki yerini alacak.

KKTC’de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 5 yılda bir; yerel seçimler ise 4 yılda bir yapılıyor.

